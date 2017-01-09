Canikli: Ekonomiye sabotaj ve saldırılar var

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Döviz kurundaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, ekonomiye yönelik algının bozulması noktasında birtakım sabotaj ve saldırıların olduğunu bildiklerini ifade etti.

Bazı ülkelerde ekonomiye ilişkin faaliyette bulunan kimi basın-yayın organlarının açıklamalarına bakıldığında sabotajın boyutunun görülebileceğine işaret eden Canikli, "Şunu yapmaya çalışıyorlar. Kuru kullanarak, kurda dalgalanma oluşturarak faizlerin yükseltilmesi talep ediliyor. Uluslararası alanda, ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş ısrarlı bir şekilde bunun altını çiziyor, 'Türkiye bir an önce faiz artırmalı. Kur bunun için dalgalanıyor' anlamına gelecek değerlendirmeler yapılıyor. Yani koro halinde 'faizi artırın' şeklinde bir kampanya söz konusu." diye konuştu.

Faizin nasıl artırılacağına Merkez Bankasının karar verdiğinin altını çizen Canikli, belirli bir amaca ulaşmak için birtakım faktörler ya da göstergelerin baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildirdi. Canikli, "Şu ana kadar ekonomi buna direndi, bundan sonra da direnmeye devam edecek. İstedikleri kadar bunu bir silah olarak kullanmaya çalışsınlar kesinlikle etik olmayan bu amaca ulaşmaları söz konusu olamayacak." dedi.

Canikli, döviz talebi olmayan hanehalkının, dövize karşı durduğu müddetçe ekonomik sabotajların, etik olmayan sonuçların elde edilmesi için kullanılamayacağını ifade etti.

"ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Kurla ilgili mevcut şartların bu yıla dair büyüme ve enflasyon beklentilerine nasıl yansıyacağına ilişkin soru üzerine Canikli, kurdaki hareketlenmenin enflasyon rakamlarına büyük oranda yansıdığını ancak bunun önceki yıllara göre çok düşük seviyede olduğunu belirtti.

Bu konuda beklentileri olanların çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Canikli, "2017 enflasyon hedeflerini yakalayacağız. Herhangi bir sapma meydana gelmeyecek." diye konuştu.

Kura dair gelişmelerden reel sektörün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Canikli, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları kapsamında 250 milyar liralık kredi alanı oluşturduklarını, toplam borç yapılandırma talebinin 40 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Canikli, nakit giriş-çıkışı konusunda sorun yaşayan hiçbir firmanın batmasına müsaade etmeyeceklerine işaret etti.

Reel sektörün gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi halinde büyüme konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Canikli, "Bizim buradaki amacımız zaten üretimin aksamaması, ihracat yapan kesimlerde bir olumsuzluk yaşanmaması." ifadesini kullandı.

Bu yıl reel sektörün problem yaşamayacağının altını çizen Canikli, "2017'de hem üretim rakamları yakalanacak hem de enflasyonun hedefin altında kalma ihtimali kuvvetle muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.