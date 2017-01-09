Çakmak çetesi

İstanbul Polisi, geçen hafta Afganistan ve Pakistan uyruklu zanlılardan oluşan 15 kişilik iki fidye çetesini çökertti. Türkiye'ye turist olarak gelen çete mensuplarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Çeteler iki ayrı koldan çalıştı. Pakistan'daki çete üyeleri ülkelerinde ailelerinin maddi durumları iyi olan kişileri tespit ederek İstanbul'daki suç ortaklarına bilgilerini aktardı. Çete üyeleri, internet üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarını, "Bol kazançlı iş ve kalacak yer var" diyerek İstanbul'a çağırdı. Tuzağa düşürdükleri kişileri İstanbul'a geldikten sonra kiraladıkları bazı adreslere götüren şüpheliler, vatandaşlarını zorla alıkoydu ve kızgın şişlerle işkence yaparak görüntülerini videolara kaydetti. Ailelerinden de 70 bin dolar fidye istedi. 3 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, çeteyi çökertti. Rehineleri kurtardı. İşkence yapıldığı ve bedenlerinde büyük yaralar oluşan rehineler tedaviye alındı. Adreslerde bıçak, şiş, 6 adet çelik kelepçe, ip ve tabanca görünümlü çakmak ele geçirildi. Cep telefonlarından çoksayıda işkence videosu çıkançete üyelerinin İstanbul'agelen ve kalacak yer arayanyabancı uyruklu kişileri deyardım bahaneleriyle kaçırarakailelerinden fidye aldıklarıiddia edildi. İki farklı çetenin yaş ortalamasının 20 olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.
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