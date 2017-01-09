Büyükelçiye tele-vurgun

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, İstanbul Bakırköy'de yaşayan emekli büyükelçi A.A.'yı (73) hedef aldı. Tele-dolandırıcılar, 22 Aralık'ta büyükelçiyi ve eşi N.B.A.'yı aynı anda arayarak, kendilerini başkomiser olarak tanıttı. "Terör örgütü PKK, hesabınızı ele geçirdi. Parayı çekip bize teslim edin" yalanıyla büyükelçiyi ve eşini kandırdı. N.B.A. telefonla konuşurken banka şubesine gitti ve çektiği 103 bin TL'yi banka önünde bekleyen 'sahte polise' teslim etti. Ancak dolandırıcılar bununla yetinmedi. Dolandırıcılar bu kez büyükelçi A.A.'dan evini satmasını ve parayı kendilerine vermesini istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan büyükelçi, Bakırköy CumhuriyetBaşsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıları bulmak için çalışma başlattı.
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