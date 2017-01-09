Büyük incelik

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde çay ocağı işleten 24 yaşındaki CemalAdıyaman, hızla kilo aldı. 158 kiloya ulaştı. Girdiği mağazalardan "Sanagöre kıyafet yok" yanıtı alınca psikolojisi bozulan Adıyaman, kiloları yüzünden ruhsal ve bedensel sıkıntılar yaşadı. Nefes alamaz hale gelenAdıyaman, zayıflama kararı aldı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman'ın kapısını çaldı. Adıyaman, geçirdiği tüp mideameliyatının ardından kilo vermeyebaşladı. Operasyonun ardından sebze ağırlıklı beslenen genç adam, 1 yılda tam63 kilo vererek 95 kiloya düşmeyibaşardı. Adıyaman, "Ameliyat olduktansonra hareket kabiliyetim arttı, özgüvenim geldi. Şu anda kıyafet almakiçin mağazalara gittiğim zamanhemen benimle ilgileniyorlar. Şu andayeniden doğmuş gibiyim. Zayıfladıktansonra yolda karşılaştığımarkadaşlarım beni tanımaktazorlanıyor" ifadelerini kullandı.
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