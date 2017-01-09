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Büyük incelik

Çay ocağı işleten , 158 kiloya çıktı. 1 yılda 63 kilo vererek 95 kiloya inmeyi başardı. Geçirdiği değişim ise görenleri şaşırttı

Büyük incelik
Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde çay ocağı işleten 24 yaşındaki Cemal Adıyaman, hızla kilo aldı. 158 kiloya ulaştı. Girdiği mağazalardan "Sana göre kıyafet yok" yanıtı alınca psikolojisi bozulan Adıyaman, kiloları yüzünden ruhsal ve bedensel sıkıntılar yaşadı. Nefes alamaz hale gelen Adıyaman, zayıflama kararı aldı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman'ın kapısını çaldı. Adıyaman, geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından kilo vermeye başladı. Operasyonun ardından sebze ağırlıklı beslenen genç adam, 1 yılda tam 63 kilo vererek 95 kiloya düşmeyi başardı. Adıyaman, "Ameliyat olduktan sonra hareket kabiliyetim arttı, öz güvenim geldi. Şu anda kıyafet almak için mağazalara gittiğim zaman hemen benimle ilgileniyorlar. Şu anda yeniden doğmuş gibiyim. Zayıfladıktan sonra yolda karşılaştığım arkadaşlarım beni tanımakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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