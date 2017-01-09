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Bulgar zulmü Türk şefkat

Pakistan’lı genç, Avrupa’ya geçmek istedi. Bulgar polisi cebindeki paralarını ve giysilerini gasp etti. Yalın ayak geri gönderdi. THY ise soğuktan donarak ölen Khan’ın sini ülkesine nakletti

Bulgar zulmü Türk şefkat
Pakistan'ın Peşaver kentinden yola çıkan Salman Khan (23), Avrupa hayaliyle 8 bin kilometrelik yolu kat etti. Türkiye'ye geldi. Kırklareli'nden sınırı geçti. Ancak karşısına Bulgar polisi dikildi. Görevliler, birkaç saat sorguladıkları gencin montunu, parasını ve ayakkabılarını aldı. Yalın ayak geri yollanan Khan, sığınacak bir ev aradı. Ancak, aşırı soğuk yüzünden kendisini yıkık dökük bir kulübeye attı. Günlerce yorgun ve uykusuz olan gencin gözleri kapandı. Bir daha uyanamadı. Köylüler tarafından bulunan cesedine otopsi yapıldı. Donarak öldüğü kesinlik kazandı. Kimliğinden ailesine ulaşıldı. Ama birkaç gün geçmesine rağmen yi alan olmadı. Cenaze tam Kimsesizler Mezarlığı'na gömülecekken, aile AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin'e ulaştı. Üniversite eğitiminin bir bölümünü Peşaver'de yapan Şahin, twitter'dan kendisiyle irtibat kuran gözü yaşlı annenin feryadına duyarsız kalmadı. Şahin, okuma yazma bilmediği için parmak basarak anne adına yazılan "Cenap Ali, oğlumun cenazesine olsun beni kavuştur" şeklindeki mektubu okuyunca çok duygulandı. Hemen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye konuyu anlattı. Cenazenin uçakla Peşaver'e götürülmesini sağladı. Şahin, twitter üzerinden de uçağın uçuş rotasını çıkararak saat saat ve dakika dakika aileye uçuş bilgilerini verdi. Talihsiz gencin annesi, kardeşleri ve yakınları, sosyal medya üzerinden uçağın uçuş rotasını takip ederek, Peşaver Havalimanı'na beklemeye başladı. Anne-babasını ve 7 kardeşini geride bırakarak büyük umutlarla Avrupa yolculuğuna çıkan Khan, doğduğu topraklara gözleri kapalı olarak ulaştı. Bu acı buluşmada, gözyaşları sel olup aktı.


Salman Khan, donarak hayatını kaybetti.



Khan'ın annesi, oğlunun cenazesinin getirilmesi için Ali Şahin'e sosyal medya aracılığı ile mektup yollattı. Okuma yazma bilmediği için imza yerine parmak bastı.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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