Bulgar zulmü Türk şefkat

Pakistan'ın Peşaver kentinden yola çıkan Salman Khan (23), Avrupa hayaliyle 8 binkilometrelik yolu kat etti. Türkiye'ye geldi. Kırklareli'nden sınırı geçti. Ancakkarşısına Bulgar polisi dikildi. Görevliler, birkaç saat sorguladıkları gencin montunu, parasını ve ayakkabılarını aldı. Yalın ayak geri yollanan Khan, sığınacak bir ev aradı. Ancak, aşırı soğuk yüzünden kendisini yıkık dökük bir kulübeye attı. Günlerce yorgun ve uykusuz olan gencin gözleri kapandı. Bir daha uyanamadı. Köylüler tarafından bulunan cesedine otopsi yapıldı. Donarak öldüğü kesinlik kazandı. Kimliğinden ailesine ulaşıldı. Ama birkaç gün geçmesine rağmen cenazeyi alan olmadı. Cenaze tam KimsesizlerMezarlığı'na gömülecekken, aileAB Bakan Yardımcısı Ali Şahin'eulaştı. Üniversite eğitiminin bir bölümünü Peşaver'de yapan Şahin,twitter'dan kendisiyle irtibat kurangözü yaşlı annenin feryadına duyarsızkalmadı. Şahin, okuma yazma bilmediği için parmak basarak anne adına yazılan "Cenap Ali, oğlumun cenazesine olsunbeni kavuştur" şeklindeki mektubu okuyunca çok duygulandı. Hemen THYGenel Müdürü Bilal Ekşi'ye konuyu anlattı. Cenazenin uçakla Peşaver'e götürülmesini sağladı. Şahin, twitter üzerinden de uçağın uçuş rotasını çıkararak saat saat ve dakika dakika aileye uçuş bilgilerini verdi. Talihsiz gencin annesi, kardeşleri ve yakınları, sosyal medya üzerinden uçağın uçuş rotasını takip ederek, Peşaver Havalimanı'na beklemeye başladı. Anne-babasını ve 7 kardeşinigeride bırakarak büyük umutlarlaAvrupa yolculuğuna çıkan Khan,doğduğu topraklara gözleri kapalıolarak ulaştı. Bu acı buluşmada, gözyaşları sel olup aktı.
Salman Khan, donarak hayatını kaybetti.
Khan'ın annesi, oğlunun cenazesinin getirilmesi için Ali Şahin'e sosyal medya aracılığı ile mektup yollattı. Okuma yazma bilmediği için imza yerine parmak bastı.
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