Bozdağ: Parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor

Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi hakkında konuştu. Bozdağ, milletin ve Türkiye'nin istiklali, istikbali ve istikrarı için son derece önemli maddeleri görüşmeye başladıklarını belirterek, siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin denetim, hızlı karar alma ve uygulamanın hasılı Türkiye'nin ve milletin güçlü geleceğinin temellerinin atıldığını ifade etti.



"MİLLETTEN KAÇIRMAK DEĞİL, MİLLETİN ÖNÜNE GÖTÜRMEKTİR"

Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin doğrudan bekasıyla ilgilidir. Güçlü millet, devlet ancak güçlü yasama, yürütme ve bağımsız ve tarafsız yargıyla oluşturulabilir. Görüşmeler milletin gözü önünde yapılmaktadır. Hem teklifin verilmesi, Anayasa Komisyonunda yapılan müzakereler, Genel Kurul görüşmeleri ve referandum sürecinde milletimize yapılacak takdimler bütün bunların tamamı milletimizin gözü önünde gerçekleşecektir. Milletten kaçırılan, saklanan hiçbir şey yoktur. Bizim dediğimiz şey, 'Bu Anayasa değişikliklerini milletten kaçırmak değil, milletin önüne götürmektir.' Millet kararını versin, onun kararına hep birlikte saygı duyalım" ifadelerini kullandı.



"BU ŞAHIS MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİDİR"

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'de konuşulduğunu hatırlatarak, "Bütün bu tartışmalar uzun yıllar sürdü ve bugün bu tartışmaları somuta dönüştürmek, tartışmalara nokta koymak parlamentomuzun elindedir. Bu tartışmalara nokta koyacak şey bunu Türkiye'nin ve Türk halkının gündemine taşıyıp, onların hakemliğine müracaat etmektir. Bu Anayasa değişiklik teklifi bir şahıs meselesi değildir. Bir şahsın yürütmenin başına gelmesi hiç değildir. Bu esasında memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir, aziz milletimizin geleceği ile ilgilidir" dedi.

Anayasa değişikliğinin OHAL döneminde görüşülmesinin doğru olmayacağına yönelik eleştirilere de değinen Bozdağ, "Bu gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 1921 Anayasası'nı yapmış ve yürürlüğe koşmuştur. Bu Meclis Kurtuluş Savaşı'nın bittiği, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda savaşın arkasında pek çok olumsuzlukların olduğu bir dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış ve yürürlüğe koymuştur. Türkiye'nin bugün terörle mücadelesi ve başka sorunlarımızı çözme konusunda yürüteceği çalışmaları yapacak farklı birimleri vardır ve başarıyla yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.



"PARLAMENTO KALDIRILMIYOR, GÜÇLENİYOR"

Bu teklif rejim değil, hükümet değişikliği sistemidir. Bu teklifle parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor.

MUSTAFA KEMAL VE İNÖNÜ DE PARTİLİYDİ

CHP'li ve HDP'li isimlerin kürsüde yaptığı eleştirilere değinen Bozdağ, partili cumhurbaşkanlığı sistemini savunurken, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü örnek gösterdi. Atatürk ve İnönü'nün de partili ve cumhurbaşkanı olduklarını ifade eden Bozdağ şöyle konuştu:

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.

İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.

Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi?

Milletvekilleri partili. Milletin tamamını temsil ediyor mu? Ediyor.

Bakanlar partili. Milletin tamamının bakanı mı? Evet bakanı.

Başbakan, partili. Milletin tamamının başbakanı olarak çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor.

Meclis Başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili. Herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek, ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olursa kıyamet kopacak. Böyle bir çelişki olabilir mi?