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Bir kent iki cinayet

Bir kent iki cinayet
Sakarya'da dün arkadaşlarıyla yürüyen Onur Aksoy (18), bu sırada karşısından gelen ayakkabıcı Bülent Arık'a 'Neden bakıyorsun?" diye laf atınca tartışma çıktı. Çıkankavgada, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkaran Aksoy, Bülent Arık'ı göğsünden ve koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede ölürken, kaçan zanlı yakalandı ve çıkarıldığı adliyede tutuklandı. İkinci olayda alkol alan 18 yaşındaki M.K, babası M.K (35) ve amcası F.K (38) ile husumetli oldukları komşuları Hüseyin Saat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında getirdiği satırla Saat'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vuran M. K. komşusunu öldürdü. Kaçan zanlılar kısa sürede yakalandı.

Hüseyin CUMALI
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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