BBC polise çamur attı, CHP’den özür diledi!

İngiliz BBC bugün Meclis önünde CHP'li Altındağ İlçe Başkanı Servet Karakaya'nın bir kadını suratından ittiği görüntüleri paylaşarak "Protestoya Polis şiddeti" algısı oluşturmak istedi. Ancak bir süre sonra görüntülerdeki kişinin CHP'li yönetici olduğu ortaya çıkınca haberi "şiddet" boyutundan çıkararak özür beyanı halinde düzeltti.

ÇAMURU ANASAYFADAN ATTI, DÜZELTMEYİ ALTTAN…

Gezi eylemlerinin provokatörlerinden İngiliz BBC, twitter profilinde anasayfasından 'POLİS MÜDAHALESİ' başlığıyla paylaştığı görüntülerin düzeltmesini o paylaşımın cevabı olarak daha az görüntülenen bir bölümden yaptı.

"GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ"

Konuyla ilgili sitesinde de hızlı bir müdahale yapan BBC CHP'li Karakaya'nın bir kadının yüzünü darp ettiği görüntüyü "CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirtilen bir kişi, bir partilinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışırken böyle görüntülendi" şeklinde düzeltti.





