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  1. CHP'den eylem hazırlığı
  2. Meclis önünde CHP provokasyonu

e çamur attı, ’den özür diledi!

İngiliz ’nin Türkiye masası Türk ini karalamak isterken ’li yöneticiyi deşifre etti. Olay ortaya çıkınca düzeltme yayınladı ve CHP'li yöneticinin bir kadını yüzünden iteklediği görüntüleri 'CHP ilçe başkanı insanları kurtarırken' notuyla paylaştı.

BBC polise çamur attı, CHP’den özür diledi!

İngiliz bugün Meclis önünde 'li Altındağ İlçe Başkanı Servet Karakaya'nın bir kadını suratından ittiği görüntüleri paylaşarak "ya şiddeti" algısı oluşturmak istedi. Ancak bir süre sonra görüntülerdeki kişinin CHP'li yönetici olduğu ortaya çıkınca haberi "şiddet" boyutundan çıkararak özür beyanı halinde düzeltti.

ÇAMURU ANASAYFADAN ATTI, DÜZELTMEYİ ALTTAN…
Gezi eylemlerinin provokatörlerinden İngiliz BBC, twitter profilinde anasayfasından 'POLİS MÜDAHALESİ' başlığıyla paylaştığı görüntülerin düzeltmesini o paylaşımın cevabı olarak daha az görüntülenen bir bölümden yaptı.

"GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ"
Konuyla ilgili sitesinde de hızlı bir müdahale yapan BBC CHP'li Karakaya'nın bir kadının yüzünü darp ettiği görüntüyü "CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirtilen bir kişi, bir partilinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışırken böyle görüntülendi" şeklinde düzeltti.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 17:37
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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temel temel

kanun ve kurala uymaz isen cop da yersin sanki usa da avrupa da baska da bize tepki verirler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:47
mutlu mutlu

Artık BBC CNN gibi medyanın haberleri bizi inandırmıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:42
EGELİ EGELİ

FAKA BASTI DERKEN BUNLAR BAŞKA ŞEYE BASTI ONUDA YÜZLERİNE GÖZLERİNE BULAŞTIRDILAR AMAN POLİSLERİMİZ DOKUNMASIN ELLERİ KİRLENİVERİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 17:55
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