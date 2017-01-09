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Başarı Deryası!

14 yaşındaki Derya, kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaşadı. Buna rağmen başarıya yelken açtı. Soğuk odasında yorgana sarılıp gece gündüz ders çalıştı. sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyonluğa adını yazdırdı

Başarı Deryası!
Kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaşayan Derya Güven (14), başarıda engel tanımadı. Küçük kız tüm zorluklara rağmen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında şampiyonluğa adını yazdırdı. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde yaşayan Derya Güven, 2011 yılında evinin bahçesinde başına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güven'in kafasındaki kurşun riskli bölgede olduğu için çıkartılamadı. 7 yıldır başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşayan Derya, tüm zorluklara rağmen eğitimini aksatmadı. Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Derya, zorlukların gölgesinde TEOG sınavına hazırlandı.

HEDEFİ DOKTOR OLMAK
Hayatından televizyonu, bilgisayar oyunlarını ve interneti çıkaran Derya, soğuk odasında yorgana sarılarak gece-gündüz ders çalıştı. Küçük kız, sıkı çalışmasının karşılığını da aldı. TEOG sınavında 120 soruyu da doğru yanıtladı. şampiyonu küçük kız, ilerde beyin cerrahı olmak istediğini açıkladı. Başarısının sırını ise şu sözlerle anlattı: "Yorgun kurşunla yaşıyorum ama tek sobalı evimizde, odamdaki yorganın altında yılmadan yorulmadan ders çalıştım. Kafamdaki kurşun çalışmama engel olmadı. Hatta bu durum beni daha çok tetikledi. Bunu herkes başarabilir. Ama önce başarmaya inanmak gerekiyor. O zaman yolun yarısını geçiyorsunuz ve hedefinize daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Eğer ben o kurşundan sonra yaşamdan soğusaydım bu başarıyı elde edemezdim. Çalışan her öğrencinin başarılı olacağını kanıtladım. Hedefim beyin cerrahı olmak."

SIRRIBERK ARSLAN-METİN HARIKÇI
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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