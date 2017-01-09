Başarı Deryası!

14 yaşındaki Derya, kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaşadı. Buna rağmen başarıya yelken açtı. Soğuk odasında yorgana sarılıp gece gündüz ders çalıştı. TEOG sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak şampiyonluğa adını yazdırdı
Kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaşayan Derya Güven (14), başarıda engel tanımadı. Küçük kız tüm zorluklara rağmen TemelEğitimden Ortaöğretime Geçiş(TEOG) sınavında şampiyonluğa adını yazdırdı. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde yaşayan Derya Güven,2011 yılında evinin bahçesindebaşına isabet eden magandakurşunuyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güven'in kafasındaki kurşun riskli bölgede olduğu için çıkartılamadı. 7 yıldır başınaisabet eden maganda kurşunuylayaşayan Derya, tüm zorluklararağmen eğitimini aksatmadı.Türkiye Petrolleri AtatürkOrtaokulu 8. sınıf öğrencisi olanDerya, zorlukların gölgesinde TEOGsınavına hazırlandı.
HEDEFİ DOKTOR OLMAK
Hayatından televizyonu, bilgisayar oyunlarını ve interneti çıkaran Derya, soğuk odasında yorgana sarılarak gece-gündüz ders çalıştı. Küçük kız, sıkı çalışmasının karşılığını da aldı. TEOG sınavında 120 soruyu dadoğru yanıtladı. TEOG şampiyonu küçük kız, ilerde beyin cerrahı olmak istediğini açıkladı. Başarısının sırınıise şu sözlerle anlattı: "Yorgun kurşunla yaşıyorum ama tek sobalı evimizde, odamdaki yorganın altında yılmadan yorulmadan ders çalıştım. Kafamdaki kurşun çalışmamaengel olmadı. Hatta bu durumbeni daha çok tetikledi. Bunu herkes başarabilir. Ama önce başarmaya inanmak gerekiyor. O zaman yolun yarısınıgeçiyorsunuz ve hedefinize dahahızlı ulaşabiliyorsunuz. Eğer beno kurşundan sonra yaşamdansoğusaydım bu başarıyı eldeedemezdim. Çalışan her öğrencinin başarılı olacağını kanıtladım. Hedefim beyin cerrahı olmak."
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