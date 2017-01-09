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Ankara'ya dönüş öncesi kar altında yürüyüş

Tarabya Köşkü'nden Ankara'ya gitmek için ayrılan Cumhurbaşkanı yağan karın altında bir süre yürüdü.

Ankaraya dönüş öncesi kar altında yürüyüş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Ankara'ya hareket etmek üzere Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.



İstanbul'da yağan karın altında bir süre yürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçak "ANA" ile İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 15:16
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