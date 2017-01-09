Ankara'ya dönüş öncesi kar altında yürüyüş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya hareket etmek üzere Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.
İstanbul'da yağan karın altında bir süre yürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçak "ANA" ile İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi 15:16
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