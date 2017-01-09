Anayasa maratonu

Cumhurbaşkanılğı Sistemi'nin de yer aldığı anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün başlıyor. İki tur şeklindegerçekleştirilecek görüşmelerdeoylamalar gizli yapılacak. Teklif, Genel Kurul'da, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi olarak ele alınacak. Ancak bu teklif ve tasarılardan farklı olarak iki defa görüşülecek. İkinci tura, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacak. Birinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde dört siyasi parti ile hükümet adına konuşmalar yapılacak, varsa değişiklik önergeleri ele alınacak. Teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi şartı aranacak. 330'unaltında oy alan madde düşecek.
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