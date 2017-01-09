Ali’nin yüzü güldü

Suriye'de yaşayan Ali İsdfarec (12), 4 ay önce ülkesindeki iç savaşta sol bacağını kaybetti. Ailesiyle beraber Türkiye'ye gelip Antalya'ya yerleşti. Babasıyla kağıt toplayıp ailesine destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ali'ye protez bacak takılması için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta protez bacağına kavuşan Ali'nin gülümseyen yüzü herkesi sevindirdi. Ali'nin futbolcu olmak istediğini öğrenen Türel, küçük çocuğa belediyenin Asat Ampute Takımı'na transfer olmasını teklif etti. Ali ise "Hazır olduğumda tamam" cevabını verdi.
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