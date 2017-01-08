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Yusuf Can’a iyİLİK

Lösemi olan Yusuf Can’ın polis olma hayali 2 hafta önce gerçekelşti. Beklenen müjdeli haber ise Almanya’dan geldi. Minik Yusuf için yüzde yüz uyumlu 2 donör bulundu

Yusuf Can’a iyİLİK
Gaziantepli Ziya Yusuf Can Mermer (6) geçen yıl rahatsızlandı. Tedavi için götürüldüğü Adana'da lösemi teşhisi konuldu. Burada bir yardım derneği, küçük çocuğa elini uzattı. Yusuf Can, özel bir hastaneye sevk edildi. En büyük hayalinin ise polis olmak olduğu öğrenildi. Bunun üzerine dernek üyeleri, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'la görüştü. Osman Ak da çocuğun hayalini gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağını söyledi. Bunun üzerine Yusuf, iki hafta önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde ağırlandı. Bir günlüğüne polis oldu. Hayalini gerçekleştiren Yusuf Can'a bir müjde de tedavi gördüğü hastaneden geldi. Mermer'e Almanya'dan yüzde yüz uyan iki ilik bulundu. Kontrollerin ardından nakilin yapılacağı öğrenildi. İliğin bulunmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten anne Mukaddes Uzun, "Çok şükür şuan tedavimiz güzel devam ediyor. Ailede uygun donör bulunamamıştı, Almanya'dan 2 tane donör bulundu. İşlemler başladı. Nakilden sonra da inşallah iyileşeceğini umuyoruz" diye konuştu.
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