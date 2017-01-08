Yusuf Can’a iyİLİK

Gaziantepli Ziya Yusuf CanMermer (6) geçen yıl rahatsızlandı.Tedavi için götürüldüğü Adana'dalösemi teşhisi konuldu. Burada biryardım derneği, küçük çocuğa eliniuzattı. Yusuf Can, özel bir hastaneyesevk edildi. En büyük hayalinin isepolis olmak olduğu öğrenildi. Bununüzerine dernek üyeleri, AdanaEmniyet Müdürü Osman Ak'lagörüştü. Osman Ak da çocuğunhayalini gerçekleştirmek içinher türlü fedakarlığı yapacağınısöyledi. Bunun üzerine Yusuf, iki haftaönce Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeağırlandı. Bir günlüğüne polis oldu.Hayalini gerçekleştiren Yusuf Can'a birmüjde de tedavi gördüğü hastanedengeldi. Mermer'e Almanya'danyüzde yüz uyan iki ilik bulundu.Kontrollerin ardından nakilin yapılacağıöğrenildi. İliğin bulunmasıyla büyüksevinç yaşadıklarını belirten anneMukaddes Uzun, "Çok şükür şuantedavimiz güzel devam ediyor.Ailede uygun donör bulunamamıştı,Almanya'dan 2 tane donör bulundu.İşlemler başladı. Nakilden sonrada inşallah iyileşeceğini umuyoruz"diye konuştu.
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