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Yalnız son

Psikolojik sorunları olan , odasında yalnız olduğu sırada kendini tavana astı

Yalnız son
İzmir'de yaşayan 26 yaşındaki Tuğçe Eriçli, bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bunalıma girdi. İçinde olduğu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı. Günler geçtikçe daha da kötü oldu. İntihara karar verdi. Dün odasında yalnız olduğu sırada iple kendini tavana astı. Bir süre sonra içeri giren yakınları genç kızı tavanda asılı buldu. Durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Eriçli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polisin evde yaptığı araştırmada herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı. Bekar olduğu öğrenilen 'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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