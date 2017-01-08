Yalnız son

İzmir'de yaşayan 26 yaşındaki TuğçeEriçli, bir süre önce psikolojik sorunlaryaşamaya başladı. Bu nedenle bunalımagirdi. İçinde olduğu zorlu dönemi birtürlü atlatamadı. Günler geçtikçe dahada kötü oldu. İntihara karar verdi.Dün odasında yalnız olduğu sırada iplekendini tavana astı. Bir süre sonra içerigiren yakınları genç kızı tavanda asılı buldu.Durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayyerine giden ekipler, Eriçli'nin hayatınıkaybettiği belirledi. Polisin evdeyaptığı araştırmada herhangi bir intiharnotuna rastlanılmadı. Bekar olduğuöğrenilen Tuğçe Eriçli'nin cansız bedenisavcının incelemesinin ardından otopsi içinİzmir Adli Tıp KurumuMorgu'na gönderildi.
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