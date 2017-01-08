Vatandaşa göre terörün arkasında ABD var

Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.517'si kadın, toplam 3 bin 35 denekle, yüz yüze görüşme metoduyla yapılan geniş kapsamlı kamuoyu araştırmasının sonuçları şöyle:



TERÖRÜ SALDIRILARINI KİM GERÇEKLEŞTİRİYOR?

SORU: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. "Sizce bu terörü PKK, DEAŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?"

Terörü PKK, DEAŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütlerinin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı %24.0'tür. Halkın %76.0'sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.

TERÖRÜN ARKASINDA BAŞKA GÜÇLER VAR

HDP seçmeninin %39.2'si terörü terör örgütlerinin tek başlarına yaptıklarını düşünürken, AK Parti seçmeninin %75.7'si, MHP seçmeninin %78.7'si, CHP seçmeninin ise %77.1'i arkalarında başka güçler olduğu görüşündedir.;





TERÖRÜ DESTEKLEYEN GÜÇLER KİMLER?

SORU: (arkasında güçler var diyenlere) Terörü desteklediğini düşündüğünüz bu güçler kim veya kimler?



Teröre destek verdiği düşünülen en büyük güç %80.3 ile Amerika. Amerika'yı %45.1 ile İsrail, %34.5 ile AB ülkeleri, %22.9 ile dış güçler, %17.6 ile Rusya, %8.9 ile derin devlet, %8.3 ile İran takip etmektedir.





TÜRKİYE-ABD (TRUMP) İLİŞKİLERİ

SORU: Bildiğiniz gibi Amerika'da seçimleri Donald Trump kazandı. Yakında da göreve başlayacak. Sizce Trump'la birlikte Türkiye – ABD ilişkileri nasıl olacak?

Halkın %33.0'ü Trump'la birlikte Türkiye ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünmektedir. Daha iyi olacak diyenler %26.8, Aynı-değişmeyecek diyenler ise %40.2'dir.

TERÖRLE İLGİLİ KİM NE DÜŞÜNÜYOR?

Cinsiyet:

Terör örgütlerinin arkasında bir takım güçler olduğunu düşünenler genel ortalamanın biraz daha üzerinde erkeklerdir. Kadınların yüzde 27.2'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde yüzde 20.8 civarında.

Kadınların yüzde 72.8'i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79.2 kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine çıkmakta.

Eğitim:

Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin %81,4'ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünmektedir.

İlkokul mezunları arasına terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29.8 iken, arkasında başka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.2 civarında.

Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21.7'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78′.3'ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.

Lise de bu rakamlar yüzde 22.7'ye 77.3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18.6, arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81.4 civarında oldu.