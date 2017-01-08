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Uçuşlara kar engeli

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının, Atatürk Havalimanından gerçekleştireceği yurt içi ve dışı 640 seferi iptal edildi. Hava muhalefeti kaynaklı aksaklıklar nedeniyle , son 2 gün içerisinde 29 bin yolcusuna havalimanında ikram dağıtırken, 13 bin yolcusunu da otellerde ağırladı.

Uçuşlara kar engeli

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Atatürk Havalimanında hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türk Hava Yollarının () yurt içi ve dışına yapmayı planladığı 640 seferi iptal edildi.

13 BİN YOLCU OTELLERDE AĞIRLANDI
Havayolu trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, son 2 gün içerisinde 29 bin yolcusuna havalimanında ikram dağıtırken, 13 bin yolcusunu da otellerde ağırladı.

YOLCULAR GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRDİ
Bu arada, hava trafiğindeki aksaklıklar dolayısıyla havalimanında yoğunluk devam ediyor. Dün uçuşları gerçekleştirilemeyen yolcuların bir kısmı geceyi havalimanında geçirdi.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular da free shoplarda alışveriş yaparak vakit geçiriyor.

PİST TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan, Atatürk Havalimanında pistlerdeki kar küreme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 11:39
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