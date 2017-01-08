Uçuşlara kar engeli

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Atatürk Havalimanında hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türk Hava Yollarının (THY) yurt içi ve dışına yapmayı planladığı 640 seferi iptal edildi.

13 BİN YOLCU OTELLERDE AĞIRLANDI

Havayolu trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, son 2 gün içerisinde 29 bin yolcusuna havalimanında ikram dağıtırken, 13 bin yolcusunu da otellerde ağırladı.

YOLCULAR GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRDİ

Bu arada, hava trafiğindeki aksaklıklar dolayısıyla havalimanında yoğunluk devam ediyor. Dün uçuşları gerçekleştirilemeyen yolcuların bir kısmı geceyi havalimanında geçirdi.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular da free shoplarda alışveriş yaparak vakit geçiriyor.

PİST TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Atatürk Havalimanında pistlerdeki kar küreme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.