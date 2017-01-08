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ya kar düzenlemesi!

'da ve metrobüs seferleri bugün de sabaha kadar yapılacak.

Toplu taşımaya kar düzenlemesi!

genelinde devam eden etkili kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

METRO VE MARMARAY SEFERLERİ UZALTILDI
İstanbul'da gece çalışanların ulaşımda zorluk yaşanmaması için ların sabah 06:00'ya kadar, Marmaray'ın gece 01:00'e kadar çalışacağı duyuruldu. Metrobüs seferlerinin de arttırılacağı ve gece 00:00'dan sonra her yarım saatte bir şeklinde olacağı bildirildi.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 18:06
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