Toplu taşımaya kar düzenlemesi!

İstanbul genelinde devam eden etkili kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
METRO VE MARMARAY SEFERLERİ UZALTILDI
İstanbul'da gece çalışanların ulaşımda zorluk yaşanmaması için metroların sabah 06:00'ya kadar, Marmaray'ın gece 01:00'e kadar çalışacağı duyuruldu. Metrobüs seferlerinin de arttırılacağı ve gece 00:00'dan sonra her yarım saatte bir şeklinde olacağı bildirildi.
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