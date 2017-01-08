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Tokatçılar enselendi

Tokatçılar enselendi
Kocaeli'de yaşayan Alper Kivisoğlu'nu bir süre önce tanımadığı bir numara aradı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Annen ve babana ait kimlikler FETÖ'nün elinde. Kimlikler kullanılarak bir kuyumcu soyuldu. Evde ne kadar altın ve para varsa bir poşete koyup gelecek olan polis arkadaşlara ver" dedi. Durumdan şüphelenen Kivisoğlu, polis merkezine gitti. Gencin haber vermesi üzerine buluşma yerinde bekleyen ekipler, dolandırıcı A.K. ve Ş.E.'yi kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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