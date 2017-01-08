Tokatçılar enselendi

Kocaeli'de yaşayan Alper Kivisoğlu'nu bir süre önce tanımadığı bir numara aradı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Annen ve babana ait kimliklerFETÖ'nün elinde. Kimlikler kullanılarakbir kuyumcu soyuldu. Evde ne kadar altın ve para varsa bir poşete koyup gelecek olan polis arkadaşlara ver" dedi. Durumdan şüphelenen Kivisoğlu, polis merkezine gitti. Gencin haber vermesi üzerine buluşmayerinde bekleyen ekipler, dolandırıcıA.K. ve Ş.E.'yi kıskıvrak yakaladı. Olaylailgili soruşturma başlatıldı.
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