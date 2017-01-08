TIR camdan girdi

İlginç kaza dün Manisa'da yaşandı. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren ErdinçAkşit'in kullandığı TIR, yoldan çıkarak kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdi. Mekanda oturanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibi Rüstem Osmancık, olayın aniden geliştiğini, bir şey anlamadıklarını belirterek, "Kahvehaneyi açtıktan 1 saat sonra kaza gerçekleşti. Her şey çok ani oldu, kahvehanede o sırada 3 müşteri bulunuyordu. Allah'tan canımızabir şey olmadı" dedi. Kazada yaralananTIR şoförü Akşit'inise durumunun iyiolduğu bildirildi.
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