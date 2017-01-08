Yol Durumu
  1. Dalgıç kaçırıp mezar kazdırdılar
  2. Arabada kendini bıçakladı

TIR camdan girdi

Yağmur nedeniyle yoldan çıkan TIR, kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri daldı. İçerdekiler neye uğradıklarını şaşırdı

TIR camdan girdi
İlginç kaza dün Manisa'da yaşandı. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren Erdinç Akşit'in kullandığı TIR, yoldan çıkarak kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdi. Mekanda oturanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibi Rüstem Osmancık, olayın aniden geliştiğini, bir şey anlamadıklarını belirterek, "Kahvehaneyi açtıktan 1 saat sonra kaza gerçekleşti. Her şey çok ani oldu, kahvehanede o sırada 3 müşteri bulunuyordu. Allah'tan canımıza bir şey olmadı" dedi. Kazada yaralanan TIR şoförü Akşit'in ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar