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Talihi !

Cevdet Demirtaş, yılbaşı inin üzerine 60 milyon kazanan rakamları yapıştırıp sosyal medyadan paylaştı. Telefonları susmadı. 2.5 yıldır küs olduğu kaynanası bile aradı. cı milyoner: “İnsanların gerçek yüzünü görünce, ‘iyi ki ikramiye çıkmamış’ dedim”

Talihi şaka!
Denizli'de otobüs şoförlüğü yapan Cevdet Demirtaş, yaptığı yla herkesin aklını aldı. Demirtaş, 80 milyon kişinin hayalini kurduğu yılbaşı ikramiyesini kazanmak için 10 adet piyango i aldı. Ancak ikramiye çıkmayınca biletlerinden birinin rakamlarını kesti. Daha sonra 60 milyon ikramiyeli şanslı biletin numaralarını, kestiği biletin üzerine yapıştırdı. Ardından büyük ikramiye kendisine çıkmış gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Biletin fotoğrafını gören yakınları hemen kendisini aradı. Hatta 2.5 yıldır küs olduğu kaynanasından bile telefon geldi. Bilet karşılığında daire, araba ve para teklif edenler dahi oldu. Telefonlarının hiç susmadığını söyleyen Demirtaş, "Aldığım biletlere ikramiye isabet etmedi. Ondan sonra insanlar bana karşı değişirler mi diye bu şakayı yaptım. Biletin fotoğrafını yayınlar yayınlamaz 5 dakika içinde telefon geldi. İlk başta biletim çıkmadı diye üzülüyordum. İnsanların gerçek yüzlerini, ne hale düştüklerini görünce, 'iyi ki büyük ikramiye çıkmamış' dedim. İki günde belki bin kişi beni aradı" dedi. Küs oldukları kaynanasının bile kendisini aradığını belirten Demirtaş, "Kaynanam, sabahın köründe arıyor, 2,5 yıldır konuşmuyor benimle, 'barışırsam Allah belamı versin' diyen kadın, birden değişti. 'Barışırmam' diye yemin, billah etti. O bile aradı, 'en sevdiğim damadım sensin, seni tebrik ediyorum' dedi" diye konuştu.

'DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR'
Kendisini dolandırmaya çalışan insanlarla da karşılaştığını söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti: "Mahsustan mahalledeki kahvenin birine gittim. Amcanın biri, tesadüfen milli piyangoya bakıyormuş, 'ağabey ben de bakabilir miyim, ben anlamıyorum' dedim. Adam çaktırmadan biletime baktı. 'Sen bilete bakma benim üç-dört tane dairem var. Sen bileti, bana ver' dedi. Ben de, 'yok hakkım olmayan şeyi almam' dedim. Arkamdan gelmeye çalıştı. Ben de kaçtım. Yaşadıklarımdan sonra artık gerçeği söyleyeceğim."
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