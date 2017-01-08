Talihi şaka!

Cevdet Demirtaş, yılbaşı biletinin üzerine 60 milyon kazanan rakamları yapıştırıp sosyal medyadan paylaştı. Telefonları susmadı. 2.5 yıldır küs olduğu kaynanası bile aradı. Şakacı milyoner: “İnsanların gerçek yüzünü görünce, ‘iyi ki ikramiye çıkmamış’ dedim”
Denizli'de otobüs şoförlüğü yapan CevdetDemirtaş, yaptığı şakayla herkesin aklını aldı.Demirtaş, 80 milyon kişinin hayalini kurduğuyılbaşı ikramiyesini kazanmak için 10 adet piyango biletialdı. Ancak ikramiye çıkmayınca biletlerinden birininrakamlarını kesti. Daha sonra 60 milyon ikramiyelişanslı biletin numaralarını, kestiği biletin üzerineyapıştırdı. Ardından büyük ikramiye kendisine çıkmış gibisosyal medya hesabından paylaştı. Biletin fotoğrafınıgören yakınları hemen kendisini aradı. Hatta 2.5yıldır küs olduğu kaynanasından bile telefon geldi.Bilet karşılığında daire, araba ve para teklif edenler dahioldu. Telefonlarının hiç susmadığını söyleyen Demirtaş,"Aldığım biletlere ikramiye isabet etmedi. Ondansonra insanlar bana karşı değişirler mi diye buşakayı yaptım. Biletin fotoğrafını yayınlar yayınlamaz5 dakika içinde telefon geldi. İlk başta biletim çıkmadıdiye üzülüyordum. İnsanların gerçek yüzlerini, ne haledüştüklerini görünce, 'iyi ki büyük ikramiye çıkmamış'dedim. İki günde belki bin kişi beni aradı" dedi. Küsoldukları kaynanasının bile kendisini aradığını belirtenDemirtaş, "Kaynanam, sabahın köründe arıyor, 2,5 yıldırkonuşmuyor benimle, 'barışırsam Allah belamı versin'diyen kadın, birden değişti. 'Barışırmam' diye yemin,billah etti. O bile aradı, 'en sevdiğim damadımsensin, seni tebrik ediyorum' dedi" diye konuştu.
'DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR'
Kendisini dolandırmaya çalışan insanlarla dakarşılaştığını söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:"Mahsustan mahalledeki kahvenin birine gittim. Amcanınbiri, tesadüfen milli piyangoya bakıyormuş, 'ağabeyben de bakabilir miyim, ben anlamıyorum' dedim.Adam çaktırmadan biletime baktı. 'Sen bilete bakma benimüç-dört tane dairem var. Sen bileti, bana ver' dedi. Bende, 'yok hakkım olmayan şeyi almam' dedim. Arkamdangelmeye çalıştı. Ben de kaçtım. Yaşadıklarımdansonra artık gerçeği söyleyeceğim."
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