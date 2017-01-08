Soğuk havada sokağa attılar

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) okuyan öğrencilerin kaldığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yurt hakkında, yaklaşık bir ay önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Valilik tarafından kapatma kararı verildi. Kurumun yöneticileri kapatma kararına uymayınca, öğrenciler burada kalmaya devam etti. Binanın mühürleneceği gün, gençlerin ilaçlama yapılacağı bahanesiyle yurttan uzaklaştırıldığı, görevlilerin gitmesinin ardından mührün kırılarak, tekrar yerleştirildiği ileri sürüldü. Polis, dün 55 öğrenciyi dışarı çıkardı. Bazı öğrenciler ailelerini arayarak durumu bildirirken, bazıları da yurt görevlileri ile tartıştı. Yurda para ödeyip senet imzaladıklarını ancak soğuk havada sokakta kaldıklarını söyleyen öğrenciler, soruna çözüm bulunmasını istedi.