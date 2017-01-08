Soğuk havada sokağa attılar

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) okuyan öğrencilerin kaldığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yurt hakkında, yaklaşık bir ay önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Valilik tarafından kapatma kararı verildi. Kurumun yöneticileri kapatma kararına uymayınca, öğrenciler burada kalmaya devam etti. Binanın mühürleneceği gün, gençlerin ilaçlama yapılacağı bahanesiyle yurttan uzaklaştırıldığı, görevlilerin gitmesinin ardından mührün kırılarak, tekrar yerleştirildiği ileri sürüldü. Polis, dün 55 öğrenciyi dışarı çıkardı. Bazı öğrenciler ailelerini arayarak durumu bildirirken, bazıları da yurt görevlileri ile tartıştı. Yurdapara ödeyip senet imzaladıklarınıancak soğuk havada sokakta kaldıklarınısöyleyen öğrenciler, sorunaçözüm bulunmasını istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.