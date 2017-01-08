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Şehit polis Sekin'in ailesine taziye telefonu

, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis 'in ailesine taziyelerini iletti.

Şehit polis Sekinin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis 'in ailesiyle telefonda görüştü.

Erdoğan bugün şehit trafik polisinin eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti.

Şehit polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen , merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 18:31
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