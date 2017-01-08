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PKK Sincar’dan hemen atılacak

PKK Sincar’dan hemen atılacak
Başbakan , Başika krizinin ardından ilk kez 'ın başkenti Bağdat'a gitti. Başbakan Yıldırım, "Başika'daki Türk askeri varlığını konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak" dedi. İbadi, Başika konusunda sorun olmadığını belirterek, FETÖ okullarının da kapatılacağını söyledi.
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