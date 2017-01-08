Pisi pisine sürgün!

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. AbdulkerimDinç, 20 yıl önce sokakta kalan kedileresahip çıktı. Bugüne kadar 30'un üzerinde kediyi üniversite kampüsünde besledi. Ancak zamanla hayvanları ortadan kayboldu. Abdulkerim Dinç, en son 3 kedisinin kaldığını, onlarında koridorları kirlettikleri gerekçesiyle 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bırakıldığını iddia etti. Duruma tepki gösteren hayvan sever, "Kedilerevlatlarım gibiydi. Ama onları bendenaldılar. Soğuk kış günü barınak yerinegötürüp, sokağa attılar" diye isyan etti.
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