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Pisi pisine sürgün!

Pisi pisine sürgün!
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç, 20 yıl önce sokakta kalan kedilere sahip çıktı. Bugüne kadar 30'un üzerinde kediyi üniversite kampüsünde besledi. Ancak zamanla hayvanları ortadan kayboldu. Abdulkerim Dinç, en son 3 kedisinin kaldığını, onlarında koridorları kirlettikleri gerekçesiyle 40 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bırakıldığını iddia etti. Duruma tepki gösteren hayvan sever, "Kediler evlatlarım gibiydi. Ama onları benden aldılar. Soğuk kış günü barınak yerine götürüp, sokağa attılar" diye isyan etti.
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