Peygambere komşu

İzmir Adliyesi önünde büyük bir faciayı önleyen kahraman polisFethi Sekin, Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. On binlerin katıldığı cenazede şehidin kız kardeşi “Ey Peygamberim. Sana komşu gönderdik. Kabul et” diye ağladı
Türkiye dün İzmir'de kalleş terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit düşen evlatları için ağladı. Saldırıyı kahramanca önlemeyi başaran polis memuru Fethi Sekin'in naaşı dün askeri uçakla Elazığ'a getirildi. Şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay (16), kızları Dila (15) ve Nisa Sekin (8) ile birlikte diğer kardeşleri de şehidin bulunduğu uçakla geldi. Şehidi naaşı Elazığ merkez Kültür Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracıyla yüzlerce araçlık konvoyla doğum yeri olan Baskil ilçesine getirildi. Şehit polis için Baskil belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızı Zeynep Dila'nın, babasına ait polis şapkasını taktığı görüldü. Şehidin kız kardeşi cenazenin önünde bulunan şehidin fotoğrafını "yiğidim, aslanım" diyerek öptü. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, kız kardeşine sarılarak, "Abla intikamını alacağız, vallahi alacağız. Abla yemin olsun alacağız" diyerek ağladı. Şehidin kız kardeşi ise "Siz geberdiniz, abimşehit oldu. Ey Peygamberim, sanakomşu gönderdik kabul et. Aslan oaslan. Gururumuz o bizim. Kimsediyemez kanı yerde kalmıştır" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Doğancık köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
HALİS DEMİR GİBİ ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU
Şehit polis Fethi Sekin'i anlatan İzmirliler onun hep Ömer Halisdemir gibi şehit olmak istediğini söyledi. Çatışmanın yaşandığı büfenin çalışanı ise olay sırasında Sekin'in 'Yok mu bu kahpelere kurşun sıkacak' diye bağırdığını ve sonra yere düştüğünü anlattı.
İzmir Adliyesi'nde herkesin sevgilisi olan kahraman şehit polis Fethi Sekin'in, adliye çevresinde bir vatandaşa üşümesin diye kendi montunu hediye ettiği ortaya çıktı.
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