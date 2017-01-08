Yol Durumu
  1. Üşüme baba
  2. NATO kaçaklarına KHK şoku

Peygambere komşu

Adliyesi önünde büyük bir faciayı önleyen kahraman , ’da son yolculuğuna uğurlandı. On binlerin katıldığı de şehidin kız kardeşi “Ey Peygamberim. Sana komşu gönderdik. Kabul et” diye ağladı

Peygambere komşu
Türkiye dün 'de kalleş terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda düşen evlatları için ağladı. Saldırıyı kahramanca önlemeyi başaran memuru 'in naaşı dün askeri uçakla 'a getirildi. Şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay (16), kızları Dila (15) ve Nisa Sekin (8) ile birlikte diğer kardeşleri de şehidin bulunduğu uçakla geldi. Şehidi naaşı Elazığ merkez Kültür Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı aracıyla yüzlerce araçlık konvoyla doğum yeri olan Baskil ilçesine getirildi. Şehit polis için Baskil belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızı Zeynep Dila'nın, babasına ait polis şapkasını taktığı görüldü. Şehidin kız kardeşi cenazenin önünde bulunan şehidin fotoğrafını "yiğidim, aslanım" diyerek öptü. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, kız kardeşine sarılarak, "Abla intikamını alacağız, vallahi alacağız. Abla yemin olsun alacağız" diyerek ağladı. Şehidin kız kardeşi ise "Siz geberdiniz, abim şehit oldu. Ey Peygamberim, sana komşu gönderdik kabul et. Aslan o aslan. Gururumuz o bizim. Kimse diyemez kanı yerde kalmıştır" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Doğancık köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

HALİS DEMİR GİBİ ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU
Şehit polis Fethi Sekin'i anlatan İzmirliler onun hep Ömer Halisdemir gibi şehit olmak istediğini söyledi. Çatışmanın yaşandığı büfenin çalışanı ise olay sırasında Sekin'in 'Yok mu bu kahpelere kurşun sıkacak' diye bağırdığını ve sonra yere düştüğünü anlattı.



İzmir Adliyesi'nde herkesin sevgilisi olan kahraman şehit polis Fethi Sekin'in, adliye çevresinde bir vatandaşa üşümesin diye kendi montunu hediye ettiği ortaya çıktı.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar