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kaçaklarına KHK şoku

NATO kaçaklarına KHK şoku
Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı (KHK) ile, yurt dışına kaçan 'cülere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yurtdışında durumda bulunan ve "yurda dön" çağrılarına cevap vermeyen FETÖ'cüler başta olmak üzere terör örgütleri mensupları Türk vatandaşlığından çıkarılacak. NATO'da görev yapan FETÖ'cü 200 subay ile firari durumdaki 87 askeri ateşenin de vatandaşlığı düşürülecek. Yeni KHK ile ayrıca polis artık sanal ortamda istihbarat takibi yapabilecek, terör örgütleriyle bağlantılı yayın kuruluşlarının lisansları iptal edilecek. Bu arada yayınlanan son KHK'lar ile 83 dernek kapatıldı, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 1699, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlardan 838, emniyetten 2 bin 687 kişi ihraç edildi.
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