NATO kaçaklarına KHK şoku

Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yurtdışında firari durumda bulunan ve "yurda dön"çağrılarına cevap vermeyen FETÖ'cülerbaşta olmak üzere terör örgütleri mensuplarıTürk vatandaşlığından çıkarılacak. NATO'dagörev yapan FETÖ'cü 200 subay ile firaridurumdaki 87 askeri ateşenin de vatandaşlığıdüşürülecek. Yeni KHK ile ayrıca polis artık sanal ortamda istihbarat takibi yapabilecek, terör örgütleriyle bağlantılı yayın kuruluşlarının lisansları iptal edilecek. Bu arada yayınlananson KHK'lar ile 83 dernek kapatıldı, AdaletBakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 1699,Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlardan 838,emniyetten 2 bin 687 kişi ihraç edildi.
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