Meclis’te seferberlik

Görüşmeler öncesi AK Parti, seferberlik ilan etti. Tüm bakanlar ve milletvekilleri, Genel Kurul'daki görüşmeler devam ettiği sürece Ankara ve Meclis'ten ayrılmamaları konusunda uyarıldı. TBMM Genel Kurulu'nun, yarın toplanarak AK Parti'nin hazırladığı ve MHP'nin destek verdiği anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlayacağı belirtildi. CHP ise İçtüzük'ün kendilerine tanıdığı tüm olanakları kullanarak görüşmeleri engellemeye çalışacağını ima etti. AK Parti'nin de buna karşılık görüşmeleri hızlandıracak yöntemler geliştirdiği ifade edildi. Maddelerin oylamaları gizli yapılacak. İkinci tur oylamada 330'un altında oy alan madde reddedilmiş sayılacak ve paketten düşecek. Paketin maddeleri ve tümünün oylamasında 330-367 arasında oy çıkarsa referanduma sunulacak. 367 üzerindeki oy referandumsuz kabul anlamına geliyor. Ancak AK Parti, teklif 367'nin üstünde bir alsa bile referanduma sunacağını kamuoyuna deklere etmişti. Genel Kurul'da ele alınacak 18 maddelik teklifin getirdiği en önemli düzenlemelerden biri cumhurbaşkanın partisi ile bağının kesilmemesi olacak. Teklif, özetle şu değişiklikleri içeriyor:
* Yargıya "tarafsızlık" ilkesi getiriliyor.
* 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkacak.
* 25 olan milletvekili seçilme yaşı 18'e indirilecek.
* Cumhurbaşkanı 5'er yıllığına en fazla iki kez seçilebilecek.
* Cumhurbaşkanının partisi ile bağı sürecek.
* Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu yapılacak.
* Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı sayılacak.
* TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı alacak.
* Askeri yargı kaldırılacak. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamayacak.
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