Komalık dayak

Antalya-Korkuteli karayolunda 21 Aralık günü sürücüler, yol kenarında yaralı haldeki Melikan Nootieva'yı (21) fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Baş ve vücudununçeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerindekırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilenMelikan Nootieva'nın, S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlandığı tespit edildi. M.Y.'nin ise tartıştığı kadını önce dövdüğü, sonra da otomobilden yol kenarına attığı belirlendi. M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayı duyan Nootieva'nın Kırgızistan'da yaşayan amcası Rahatbek Nootiev, Antalya'ya geldi. Yoğun bakımdaki yeğenini ziyaret etti. Pasaportu hazır olduğu için hemen Antalya'ya geldiğini belirten Rahatbek Nootiev, "Melikan'ınanne ve babasının pasaportu olmadığı içingelemediler. Yakın da onlar da gelecek.Yeğenim elini oynatıp bana gülümsedi"dedi.
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