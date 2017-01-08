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Komalık dayak

Komalık dayak
Antalya-Korkuteli karayolunda 21 Aralık günü sürücüler, yol kenarında yaralı haldeki Melikan Nootieva'yı (21) fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Melikan Nootieva'nın, S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlandığı tespit edildi. M.Y.'nin ise tartıştığı kadını önce dövdüğü, sonra da otomobilden yol kenarına attığı belirlendi. M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayı duyan Nootieva'nın Kırgızistan'da yaşayan amcası Rahatbek Nootiev, Antalya'ya geldi. Yoğun bakımdaki yeğenini ziyaret etti. Pasaportu hazır olduğu için hemen Antalya'ya geldiğini belirten Rahatbek Nootiev, "Melikan'ın anne ve babasının pasaportu olmadığı için gelemediler. Yakın da onlar da gelecek. Yeğenim elini oynatıp bana gülümsedi"dedi.
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