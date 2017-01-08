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yine 'cüleri savundu

Parti Meclisi toplantısından önce açıklama yapan yine 'cüleri savunarak, "15 Temmuz 'kontrollü darbe girişiminden' sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında 15 Temmuz'da onlarca insanı katleden, neredeyse bütün kamu kurumlarına sızan FETÖ'ye yönelik operasyonları eleştirdi.

Kılıçdaroğlu yine FETÖcüleri savundu

CHP Parti Meclisi (PM), başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada 'ye yönelik operasyonları eleştirdi.

YİNE FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU
Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 'kontrollü darbe girişiminden' sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz'u hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamento'dan OHAL yetkisinin alındığı tarihtir." ifadesini kullandı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarla Türkiye'nin itibarıyla oynandığını iddia eden Kılıçdaroğlu OHAL ile muhalif medyanın susturulmak istendiğini, gazeteler, televizyonlar, radyoların kapatıldığını, hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteciyle Türkiye'nin, dünyadaki kara listeye girdiğini iddia etti.

Tutuklanan FETÖ'cü akademisyenleri savunan Kılıçdaroğlu, KHK'larla bilim üretim alanı olan üniversitelerin susturulduğunu, darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce akademisyenin ya hapse atıldığını ya da görevlerine son verildiğini söyledi.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 15:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halk halk

İte köpeğe inat, seni Allah'ın izniyle başkan yapacağız reis :)

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cevapla 08.01.2017 16:03
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