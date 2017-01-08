CHP Parti Meclisi (PM), Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada FETÖ'ye yönelik operasyonları eleştirdi.

YİNE FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 'kontrollü darbe girişiminden' sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı. 20 Temmuz'u hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamento'dan OHAL yetkisinin alındığı tarihtir." ifadesini kullandı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarla Türkiye'nin itibarıyla oynandığını iddia eden Kılıçdaroğlu OHAL ile muhalif medyanın susturulmak istendiğini, gazeteler, televizyonlar, radyoların kapatıldığını, hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteciyle Türkiye'nin, dünyadaki kara listeye girdiğini iddia etti.

Tutuklanan FETÖ'cü akademisyenleri savunan Kılıçdaroğlu, KHK'larla bilim üretim alanı olan üniversitelerin susturulduğunu, darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce akademisyenin ya hapse atıldığını ya da görevlerine son verildiğini söyledi.