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Katilden şaka gibi savunma

Özbekistan uyruklu kadını tabancayla başından vurarak öldüren İbrahim Şakrak tutuklandı. İfadesinde “Buzlanma nedeniyle ayağım kayınca tetiğe bastım” dediği öğrenildi

Katilden şaka gibi savunma
Antalya'da yaşayan Özbekistan uyruklu Madina Gapparo (32) ile Ranokhon Alıkhanova (35) daha önce arkadaşlık yaptıkları İbrahim Şakrak, Şakir Güngör ve Süleyman Akyüz'ün davetiyle Konya'ya gitti. Grup bir evde alkol almaya başladı. İddiaya göre İbrahim Şakrak (39), Alıkhanova'yı başka eve götürmek istedi. Ancak bu duruma karşı çıkan arkadaşları Şakrak'ı evden kovdu. Evden dışarıya çıkan genç adam, belindeki tabancayla havaya ateş açtı. Evin penceresinden giren kurşun, kanepede oturan Ranokhon Alıkhanova'nın başına isabet etti. Genç kadın hastanede öldü. 16 farklı suçtan kaydı olan katil zanlısı gözaltına alındı. Şakrak, ifadesinde şunları söyledi: "Buzlu zeminde ayağım kaydı. Yere düşerken elim tetiğe dokundu ve silah ateş aldı. Kimseyi öldürme kastım yoktu."


Özbek kadın, kendisini başka bir eve götürmek isteyen arkadaşı tarafından öldürüldü.

Halit TURAN
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