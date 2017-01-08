Katilden şaka gibi savunma

Antalya'da yaşayan Özbekistan uyruklu Madina Gapparo (32) ile Ranokhon Alıkhanova (35) daha önce arkadaşlık yaptıkları İbrahimŞakrak, Şakir Güngör ve SüleymanAkyüz'ün davetiyle Konya'ya gitti. Grup bir evde alkol almaya başladı. İddiaya göre İbrahim Şakrak (39), Alıkhanova'yı başka eve götürmek istedi. Ancak bu duruma karşı çıkan arkadaşları Şakrak'ı evden kovdu. Evden dışarıya çıkan genç adam, belindeki tabancayla havaya ateş açtı. Evin penceresinden giren kurşun, kanepede oturan Ranokhon Alıkhanova'nın başına isabet etti. Genç kadın hastanede öldü. 16 farklı suçtan kaydı olan katil zanlısı gözaltına alındı. Şakrak, ifadesinde şunları söyledi: "Buzluzeminde ayağım kaydı. Yere düşerken elimtetiğe dokundu ve silah ateş aldı. Kimseyiöldürme kastım yoktu."
Özbek kadın, kendisini başka bir eve götürmek isteyen arkadaşı tarafından öldürüldü.
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