Karşı çıkmalıyız

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısıaçılışında konuştu.Kılıçdaroğlu'nunkonuşması özetle şöyle: Neredeyse terörolaylarının olmadığı il kalmadı. İzmir düntek yürek halinde şehit polisi Elazığ'auğurladı. O şehidimiz artık Türkiye'ningakkoşudur. Kahraman diye tanımladıkonu. Olaya zamanında müdahale etti.Canı pahasına terör eylemini engelledi.Bir başka vatandaşımız daha hayatınıkaybetti. İki şehidimize de Allahtanrahmet diliyoruz. Hep birlikte terörekarşı çıkmamız lazım.
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