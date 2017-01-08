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Karşı çıkmalıyız

Karşı çıkmalıyız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı açılışında konuştu.'nun konuşması özetle şöyle: Neredeyse terör olaylarının olmadığı il kalmadı. İzmir dün tek yürek halinde şehit polisi Elazığ'a uğurladı. O şehidimiz artık Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına terör eylemini engelledi. Bir başka vatandaşımız daha hayatını kaybetti. İki şehidimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Hep birlikte teröre karşı çıkmamız lazım.
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