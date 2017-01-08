Kanlı düello

Kocaeli'de önceki gün madde bağımlısı olan M.A. annesi E.D.'den uyuşturucu alabilmek için para istedi. Olumsuz yanıt alınca çılgınadöndü. Bıçağı kadının göğsüne vekoluna sapladı. Düşen bıçağı alananne de oğlunu bıçakladı. Çığlıkları duyan komşuları sağlık ekiplerini aradı. Yaralanan M.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, annesi E.D. ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. görevlilere "Kurtarın beni. Bıktımartık" diye haykırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.D. ile birlikte aynı evde olan bir kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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