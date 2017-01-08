TEM OTOPARKA DÖNDÜ
Günün aydınlanmasıyla yeniden yollara düşen İstanbullular, araçlarını bıraktıkları yerden alıp, yeniden işlerine gitmek için yola çıktı. Otoparka dönen TEM Otoyolu'nda araçlarını bırakan sürücüler, sabah saatlerinde araçlarını almak için yola koyuldu. Öte yandan dün sabah saatlerinde Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapandı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla araçlar yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer ise vatandaşları uyardı. Ekstrem soğukların yaşanacağı konusunda uyarıda bulunan yetkililer, vatandaşların gerek duymadıkça dışarıya çıkmamalarını söyledi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 110 santimetreye kadar ulaştı. Belediye devam eden kar yağışıyla için bin 347 araç ve 7 bin personelle yeni tedbirler aldı. Vatandaşların mağdur olmaması için metro seferlerinin 24 saat devam edeceği açıklandı. Ayrıca İstanbul ulaşımının şah damarı olan Metrobüs hattında ek seferler yapıldı. Bu arada İstanbul Hadımköy'de 5 kişi Sakara'ya gitmek üzere Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Ancak yolların kapanması nedeniyle yanlarında valizleriyle kalan vatandaşlar, güçlüklü terminale ulaştı.
Aniden bastıran kar nedeniyle TEM Otoyolu Edirne mevkiinde yüzlerce araç mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yol saatler sonra ulaşıma açıldı.
3 GÜN DAHA SÜRECEK
Meteorolojinin günlerdir uyardığı kar yağışı başta İstanbul olmak üzere pek çok kenti felç etti. Meteoroloji'den ise yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da kar yağışının Pazar, Pazartesi ve Salı günleri aralıklarla devam edeceği belirtildi. Yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.
ME YDAN OKUDU
Üsküdar'da kar yağışına ve sıfırın altına düşen sıcaklığa aldırmayan Baki Ünal, Kız Kulesi yakınlarına geldi. Buz gibi suda 15 dakika yüzdükten sonra yeniden sahile çıkan Ünal "Su soğuktu ama yüzdüm. Şu anda ellerim dondu"dedi.
DAVETSİZ MİSAFİR
İstanbul'da kar nedeniyle aç kalan tilki, Maslak Fatih Ormanı'nda gezen vatandaşların yanına geldi. Karşılarında tilkiyi gören İstanbullular şok geçirdi. Hayvanın aç olduğunu anlayan birkaç vatandaş, tilkiyi beslemeye çalışırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
600 SEFER İPTAL
Kar yağışı uçak seferlerini de etkiledi. Cuma akşamından beri Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi. Vatandaşlar, geceyi Havalimanı'nda geçirdi. Sefer iptalleri dün de devam etti. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 610 seferin iptal olduğu ve 76 seferin farklı meydanlara yönlendirildiği bildirildi.
TATİL İSTİYORUZ
Kara kış mega kent İstanbul başta olmak üzere pek çok büyükşehri esir aldı. Karın çilesini büyükler, keyfini ise çocuklar çıkardı. Kar yağışının hafta sonu olması nedeniyle kendilerini sokağa atan minikler kartopu oynadı. Öte yandan valilere seslenip okulların tatil olması için çağrı yaptı. Pek çok bölgede yetkililer, öğrencilere müjdeli haberi verdi. Edirne, Tekirdağ ve Konya'da okulların tatil edildiği açıklandı. Öğrencilerin, Twitter üzerinden yaptıkları kar yorumları ise gülümsetti...
* Soğuk diye kat kat giyiniyoruz üstüme sıksalar mermi geçmez, kız göbeği açık geziyor.
* Geceden beri zorunlu ihtiyaçlarım hariç camın kenarından ayrılamıyorum kar resmen bir hipnoz etkisine sahip...
* Şu aşkı için şehir yakan kahramanlar nerede, biraz ısınaydık eyiydi.
* Üzerimize yumuşacık ve bembeyaz karlar indiren Allaha Şükürler olsun...
* İstanbul'da yattım Sibirya'da kalktım!
* An itibariyle kar teyzenin balkonuna kat çıkmış.
* Koca bir İstanbul, ışık hızıyla manken yürüyüşünden penguen yürüyüşüne geçti...
* 70 cm kar ve hala devam eden yoğun tipi. Valla hava bekledigimden daha çılgın çıktı :)
* Kar 1 buçuk metre boyum 1.58...
* Peki vali amca hafta sonu yağan karın tatilini hafta içi kullanabilir miyiz? Sınavlarımız var anla halimizden :(
* Yok artık! Parkta tilki mi çıkmış? Yahu daha bir gün olmuş. Demek 2 hafta kar yağsa metroya kurtlarla bineceğiz!..
* Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde ise yoğun bir şekilde oynanılan kar topu savaşı nedeniyle şehir genelinde karın tükendiği açıklandı.
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