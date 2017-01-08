İşte kar nedeniyle tatil edilen il ve ilçeler

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar yarın için tatil edildi.



OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER



ÇANAKKALE

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.



KARADENİZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kdz. Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik okulların yarın (Pazartesi) bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.Cevat Çevik hava muhalefetine dikkat çektiği açıklamasında: "09/01/2017 Pazartesi, Alaplı ilçemizde hava muhalefeti nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyrulur" dedi.



AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL

Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.



DÜZCE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hıfzıssıhha kararı gereğince okulların tatil edildiğini söyledi.

İlçede buzlanmanın artmasının da beklendiğini aktaran Yemenici, aksaklığa meydan vermemek adına kentte eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



İSTANBUL'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi.



Sakarya

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.



Coş, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.



Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede ulaşım sağlanamayan 74 grup yolundan 70'inin açıldığı, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.



Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.



Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.



Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.



Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



Kırklareli

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.



Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.



Edirne

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açtığı buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (özel rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime, 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.



Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.



Balıkesir

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



Yozgat

Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.



Samsun

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.



Bartın

Bartın Valisi Nusret Dirim, yoğun kar yağışı nedeniyle Kurucaşile ilçesi merkez ve köylerinde okulların 9 Ocak Pazartesi günü bir gün tatil edildiğini açıkladı.



Konya

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.