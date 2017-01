İngiltere’den telefon var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, İngiltere Başkanı Theresa May ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede terörle mücadele ile Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Müzakeresi konusunda fikir alışverişi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede Kıbrıs meselesine de değinildi. İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.