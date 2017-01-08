İngiltere’den telefon var!

CumhurbaşkanıRecep TayyipErdogan, İngiltereBaşkanı Theresa Mayile telefon görüşmesiyaptı. Görüşmede terörlemücadele ile Cenevre'deyapılacak KıbrısMüzakeresi konusundafikir alışverişi yapıldı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarındanedinilen bilgiye göre, May'inCumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsındaTürk halkına taziyelerini ilettiği görüşmedeKıbrıs meselesine de değinildi. İstanbul veİzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetlekınadıklarını ifade eden İngiltere BaşbakanıMay, saldırılarda hayatlarını kaybedenmasumların aileleri başta olmak üzere tümTürk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak,terörle mücadele konusunda Türkiye'ninher zaman yanında olduklarını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.