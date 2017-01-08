Huzurlu günlere uyanacağız

MHP Genel Başkanı DevletBahçeli, terör saldırılarıhakkında sert konuştu.Bahçeli'nin, "Türkiye'yihedefine alan hain saldırılarne kadar ağır olursa olsunmilim geri adım felakettir.Yılgınlık yok, yorgunluk yok,taviz yok, korku yok" sözlerinesosyal medyadan da büyükdestek geldi. Bahçeli, birlikçağrısı yaparak, "Türkiye huzurdolu günlere uyanacaktır.Bakınız ne diyordu Mevlana:'Dert daima insana yol gösterir.'Yolumuz dikenli, engebeli,derin uçurumlarla çevriliolabilir. Ama aşacağız.İnanmış ve yüksek ülkülerekilitlenmiş yüreklerinmecmuu olan Türk milleti herzilleti, her zulmü, her zaaf vezayıflığı yenecek güçtedir"ifadelerini kullandı.
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