Huzurlu günlere uyanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırıları hakkında sert konuştu. Bahçeli'nin, "Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok" sözlerine sosyal medyadan da büyük destek geldi. Bahçeli, birlik çağrısı yaparak, "Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır. Bakınız ne diyordu Mevlana: 'Dert daima insana yol gösterir.' Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız. İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir" ifadelerini kullandı.