Yol Durumu
  1. İngiltere’den telefon var!
  2. Meclis’te seferberlik

Huzurlu günlere uyanacağız

Huzurlu günlere uyanacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırıları hakkında sert konuştu. Bahçeli'nin, "Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok" sözlerine sosyal medyadan da büyük destek geldi. Bahçeli, birlik çağrısı yaparak, "Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır. Bakınız ne diyordu Mevlana: 'Dert daima insana yol gösterir.' Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız. İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar