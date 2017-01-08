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Gabar için uğurlama

Gabar için uğurlama
Gabar Dağı'ndaki operasyonda olan Jandarma Teğmen ve Jandarma için Siirt'te tören yapıldı. Törenin ardından Mustafa Yazgan Gaziantep'te, Faruk Yüksel ise Yozgat'ta toprağa verildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi de Amasya'ya gönderildi.
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