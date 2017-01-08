Florida askeri

ABD'nin Florida eyaletinde havalimanına silahlısaldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 5 kişinin hayatınıkaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yerel saatle12:55'te havalimanını kana bulayan saldırganın ismininEsteban Santiago olduğu ve ABD ordusunda Irak'tasavaştığı anlaşıldı. ABD basını, saldırganın Alaska'danFlorida'ya uçtuğunu ve bagaj alım bölümünde silahınıateşlediğini belirtti.
26 yaşındaki saldırganın ailesi,oğullarının Irak savaşından döndükten sonra psikolojikproblemler yaşamaya başladığını söyledi. ABDmedyası saldırganın birkaç ay önce yaşadığı kent olanAnchorage'de FBI binasında ajanlarla konuştuğunubelirtti. Santiago, ajanlara CIA'nın kendisini DEAŞsaflarında savaşmaya zorladığını ve zihnini kontrol edenCIA'in kendisini DEAŞ videoları izlemeye yönlendirdiğinisöyleyince kliniğe kaldırılmıştı.
* Saldırıda insanlar araçları kendilerine siper etti. Olay sırasında çekilen fotoğraflarda saldırganın hedef göz etmeden ateş açtığı görüldü.
* Saldırıda can havliyle kaçışan yolcular, ABD polisi tarafından etraftaki tarlalardan toplandı.
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