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’nı kana bulayan saldırgan eski i çıktı. Birkaç ay önce FBI’ı ziyaret eden ’nun CIA’nın kendisini DEAŞ için savaşmaya zorladığını söyledi

Florida askeri
ABD'nin eyaletinde na silahlı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yerel saatle 12:55'te havalimanını kana bulayan saldırganın isminin Esteban Santiago olduğu ve ordusunda Irak'ta savaştığı anlaşıldı. ABD basını, saldırganın Alaska'dan Florida'ya uçtuğunu ve bagaj alım bölümünde silahını ateşlediğini belirtti.

26 yaşındaki saldırganın ailesi, oğullarının Irak savaşından döndükten sonra psikolojik problemler yaşamaya başladığını söyledi. ABD medyası saldırganın birkaç ay önce yaşadığı kent olan Anchorage'de FBI binasında ajanlarla konuştuğunu belirtti. Santiago, ajanlara CIA'nın kendisini DEAŞ saflarında savaşmaya zorladığını ve zihnini kontrol eden CIA'in kendisini DEAŞ videoları izlemeye yönlendirdiğini söyleyince kliniğe kaldırılmıştı.


* Saldırıda insanlar araçları kendilerine siper etti. Olay sırasında çekilen fotoğraflarda saldırganın hedef göz etmeden ateş açtığı görüldü.


* Saldırıda can havliyle kaçışan yolcular, ABD polisi tarafından etraftaki tarlalardan toplandı.
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