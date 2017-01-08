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  1. Toplu taşımaya kar düzenlemesi!

'nda kritik gelişme

ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen Harekatı'nda Bazaa yakınlarındaki Um Adasa kasabası ve Makri Tepesi kontrol altına alındı.

Fırat Kalkanında kritik gelişme

DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen Harekatı, son sürat devam ediyor. Ağır kayıplar veren DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri tek tek kaybediyor. ve ÖSO askerleri tarafından yürütülen da şu ana kadar binlerce DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

El Bab, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Çatışmaların yoğunlaştığı Bazaa bölgesinde terör örgütü hedefleri Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından vurulmaya devam ediyor. Bazaa'nın doğusundan ilerleyişini devam ettiren TSK ve ÖSO iki bölgeyi daha ele geçirdi. Bazaa yakınlarındaki Um Adasa kasabası ve Makri Tepesi kontrol altına alındı.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 18:12
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