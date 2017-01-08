Dalgıç kaçırıp mezar kazdırdılar

İstanbul'da iki kişi "Su altında hazine var" diyerek tuzağa düşürdükleri dalgıcı rehin aldı ve alıkoyarak zorla senet imzalattı. Kaçmayı başaran dalgıç "Beni kandırıp rehin aldılar ve tehdit ettiler. Sultangazi'deki ormanlık alana götürerek zorla mezar kazdırdılar" diyerek savcılığa şikayetçi oldu. Dalgıç Şahin A. (34) iki kişinin "Su altı hazinesi var" diyerek kendisini kandırdığını ifade etti. Dalgıçın iddialarına göre iki kişi iki farklı gölde kendisine hazine araması yaptırdıktan sonra aracına el koydu. 30 bin ve 50 bin liralık da senet imzalattı. Benzer yöntemle alıkonulduğunu ifade eden işadamı Erhan A. (44) da kendisini rehin alan üç kişinin elinden kaçtığını söyleyerek polise başvurdu. Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.



Emir SOMER