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tablosu!

Ünlü Feriye Lokantaları’nın sahibi Yusuf Karabol 13 yıllık eşi Zeynep Kazancıgil Karabol’e 300 bin liralık alacak davası açtı. İşadamı k üzere olduğu karısını, değerli tablolarını kaçırmakla suçladı

Boşanma tablosu!
İstanbul Ortaköy'deki ünlü Feriye Lokantaları'nın sahibi işadamı Yusuf Karabol, 13 yıllık eşi Zeynep Kazancıgil Karabol'a davası açtı, 300 bin lira istedi. Karabol, lüks harcamalar yapmakla suçladığı eşinin değerli tablolarını kaçırdığını öne sürdü. Göğüs estetiğinin parasını bile kendisine ödettirdiğini söyledi. Tabloların iadesini isteyen Yusuf Karabol'un avukatı, "Müvekkilim tabloların yanı sıra kaçırılan pul koleksiyonu ile aile albümü, dededen kalma saat, sedef kol düğmeleri ile müvekkilimin yüzme madalyalarının iadesini istemektedir. Ayvalık'taki evde bulunan 14 değerli tabloya el konmuştur. Bley (Ludwig) Franz'ın antika kitabındaki gravürlerden yapılan bitki-meyve konulu tüm resimler, 6 adet Zeplin resmi, New York Gallery'den alınan postere yine davalı el koymuştur. Bu tabloların maddi değeri çok fazladır. Şimdilik 300 bin lira alacağın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi. Davaya cevap veren Zeynep Kazancıgil ise Karabol'un asılsız iftiralarla açtığı davanın reddini istedi. Kadının avukatı, "Davacının isteği üzerine müvekkilim estetik ameliyatı olmuştur. Tablolar müvekkilimin babasının hediye ettiği, manevi değeri olan tablolardır. Müvekkilim Prof. Dr. Aykut Kazancıgil ile Paris'te Beaux Art'dan mezun ressam Gaye Kazancıgil'in iki kızından biri ve köklü bir aileye mensuptur" savunması yaptı.

MAL KAÇIRIYORLAR İDDİASI
Kaçırıldığı iddia edilen tablo ve diğer eşyaların miras yoluyla müvekkiline kaldığını anlatan Zeynep Kazancıgil'in avukatı, "Davacının 14 adet tablo diye bahsettiği eskimiş bir bitki çizim kitabının kalan ve kullanılabilir durumdaki 14 değil 12 sayfasıdır. Bu sayfaları evin duvarına asmıştır. 6 zeplin resmi ise müvekkilimin Paris'ten bir sokak satıcısından aldığı değeri 200 Fransız frankını geçmeyecek baskılardır. 43 adet tablo ise iftira suçu kapsamındadır. Ünlü Feriye Palace'ın 15 yıldır işletmesi Karabol ailesindedir. Şu an burası muvazaalı mal kaçırma girişimiyle bir başkasına devredilmiş gibi görünmektedir. Açtığımız karşı davayla tablolar dâhil davalının tüm malvarlığına tedbir konulmasını istiyoruz" dedi.

ALİ OKTAY
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