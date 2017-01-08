Yıldırım: Sincar için gereğini yaparız

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat-Erbil temaslarının ardından Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamarından önemli başlıklar;

"Sözlerimin başında Bağdat ve Kudüs'te meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Son aylarda Başika kampı üzerine başlayan ve kamuoyuna yansıyan Irakla ilişkilerimizde olumsuz bir durum meydana gelmişti. Bunları düzeltmek için bu toplantı fevkalade faydalı oldu. Toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınladık."

"Ziyaretimizle ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamış oldu. Başika'da bulunma sebebimizin terörle mücadeleden başka bir amacı yok. Sincar bölgesine PKK'nın konuşlanması milli güvenlik meselesidir. PKK Sincar'dan çıkacak. Bu konuda düşüncelerimizi ifade ettik." DAEŞ ve PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelede Irak ile anlaştık. Irak'ın toprak bütünlüğü onların hassasiyeti kadar bizim de hassasiyetimizdir. Türkiye'nin güvenliği Irak'tan ayrı düşünülemez.



'YOKSA GEREĞİNİ YAPARIZ'

Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

"Irak Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bütün konuları daha yakından değerlendireceğiz. Bölgede ki terör varlıklarını engellemek için kordineli bir şekilde hareket edeceğiz. İki gün boyunca sürekli yoğun bir programla bu ziyareti tamamlamış olduk."

BAŞİKA'DA TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI

"Bu konudaki açıklamaları hiç bir tereddüte mahal vermeyecek şekilde yaptım. Oradaki varlığımız keyfiyetten değil mecburiyetten kaynaklanıyor. Nedir bu mecburiyet? Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi. Askerlerimiz görevini yapmaya devam edecek. Şartlar ne zaman müsait olursa bunlar oturulup konuşulacak ve sorun dostane bir şekilde çözülmüş olacaktır."



ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

"Meclis genel kurulunda milletvekilleri parti ve ya şahsı adına söz alır. Vatandaş herkesi dinler kararını verir. MHP'nin hangi oyu vereceği konusunda bir bilgi var mı? Biz AK parti MHP birlikte yola çıktık. Mecliste'de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız. Sayın Bahçeli verdiği oyun EVET olacağını söyleyerek bu konudaki bütün spekülasyonları geride bırakmıştır."