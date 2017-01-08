Arabada kendini bıçakladı

Bursa'da bir gıda şirketinin sahibi olan 29 yaşındaki Serdar K., kısa süre önce bankadan kredi çekti. Ancak 225 liralık borcunu ödeyemedi. Bu nedenle bunalıma girdi. Serdar K., dün otomobilinde sinir krizi geçirdi. Kendisini 2 kez göğsünden 1 kez de karnından bıçaklayarak intihar girişiminde bulundu. Daha sonra sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, işadamını baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Serdar K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.