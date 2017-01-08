Ana feryat!

Burdur'da 7 Aralık günü üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'a (19), Ramazan A.'nın kullandığı asfalt kamyonu çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin dün güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi Teslime ve kardeşi SüleymanÇakal'la kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Araç çok hızlı şekilde gelip kızımı eziyor. Birçok insan olayı gördüğü halde kimse şahitlik yapmıyor. Arabada 5 kişi var ama hiç biri görmüyor. Adalet istiyoruz" dedi. Anne Teslime Çakal da "Bize bu acıları yaşatanlaraynı acıları yaşasın" diye feryat etti. Medine Gizem Çakal'ın amcası Süleyman Çakal ise şoförün bir gece bile gözaltında tutulmadan serbest bırakılmasına anlam veremediğini söyledi. Çakal, "Bir üniversite öğrencisişoförün sıfır döndüğünü söylüyor. Ama şoförkusurlu olmuyor. Şoförün ehliyeti yetersiz, aracınruhsatı yok. Belediyenin ihmali var ama bizimçocuğumuz suçlu gösteriliyor" diye konuştu. Çakal, yeğeninin ölümünden sonra ağabeyinin üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini, büyükannesinin ise geçen haftakalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirtti.
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