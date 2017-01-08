Ana feryat!

Burdur'da 7 Aralık günü üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'a (19), Ramazan A.'nın kullandığı asfalt kamyonu çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin dün güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi Teslime ve kardeşi Süleyman Çakal'la kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Araç çok hızlı şekilde gelip kızımı eziyor. Birçok insan olayı gördüğü halde kimse şahitlik yapmıyor. Arabada 5 kişi var ama hiç biri görmüyor. Adalet istiyoruz" dedi. Anne Teslime Çakal da "Bize bu acıları yaşatanlar aynı acıları yaşasın" diye feryat etti. Medine Gizem Çakal'ın amcası Süleyman Çakal ise şoförün bir gece bile gözaltında tutulmadan serbest bırakılmasına anlam veremediğini söyledi. Çakal, "Bir üniversite öğrencisi şoförün sıfır döndüğünü söylüyor. Ama şoför kusurlu olmuyor. Şoförün ehliyeti yetersiz, aracın ruhsatı yok. Belediyenin ihmali var ama bizim çocuğumuz suçlu gösteriliyor" diye konuştu. Çakal, yeğeninin ölümünden sonra ağabeyinin üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini, büyükannesinin ise geçen hafta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirtti.