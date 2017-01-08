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Adaletli secim

’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan 84 uzman çavuş, olmak için başvuruda bulundu. Adaylar boy ve kilo testinden geçirildi

Adaletli secim
Adalet Bakanlığı, 'da bulunan cezaevlerine sözleşmeli 50 infaz koruma memuru alınacağını duyurdu. Bu görev için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken ayrılan uzman çavuşlara çağrı yapıldı. 84 uzman çavuş başvuruda bulundu. Adaylar dün Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen elemelere katıldı. Müracaat edenler boy ve kilo testinden geçti. Adliye Konferans Salonu'nda gerçekleşen boy ve kilo ölçümü, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin ve Hakim Mehmet Özyalçın'ın oluşturduğu komisyonun karşısında yapıldı. Adaylar sırayla içeri alındı. Ardından hassas tartı ile kiloları ve boyları ölçüldü. Boyları ile kiloları arasında 13 kilodan fazla 17 kilodan az olmama koşulu arandı. Yetkililer, en ideal ölçülere sahip olan 50 adayın güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra atanacağını açıkladı. Ayrıca, aranan ölçülerde 50 kişinin bulunamaması halinde başvuruların yeniden açılacağı duyuruldu.
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