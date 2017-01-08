Adaletli secim

Adalet Bakanlığı, Bursa'da bulunan cezaevlerine sözleşmeli 50infaz koruma memuru alınacağını duyurdu. Bu görev için Türk SilahlıKuvvetleri'nde görev yaparkenayrılan uzman çavuşlara çağrıyapıldı. 84 uzman çavuş başvurudabulundu. Adaylar dün Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen elemelere katıldı. Müracaat edenler boy ve kilo testinden geçti. Adliye Konferans Salonu'nda gerçekleşen boy ve kilo ölçümü, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin ve Hakim Mehmet Özyalçın'ın oluşturduğu komisyonun karşısında yapıldı. Adaylar sırayla içeri alındı. Ardındanhassas tartı ile kiloları ve boylarıölçüldü. Boyları ile kiloları arasında13 kilodan fazla 17 kilodanaz olmama koşulu arandı. Yetkililer, en ideal ölçülere sahip olan 50 adayın güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra atanacağını açıkladı. Ayrıca, aranan ölçülerde 50 kişinin bulunamaması halinde başvuruların yeniden açılacağı duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.