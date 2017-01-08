ABD’nin terörist kampı

ABD'nin Afrin'de teröristleri eğittiği ortaya çıktı. Afrin'deki bir PYD kampında çekilen görüntülere göre ABD'li askerler terör örgütü üyelerine eğitim verdi ve eğitim verdiği teröristlerden özel bir polis kuvveti kurdu. İstihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl PKK'ya verilen silahlarla 'modern bir ordu' kurulabileceği bilgisi de yer aldı. PKK'nın, sözde kantonlara inen hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab- Afrin hattına naklettiği gelen bilgiler arasında bulundu. Silah eğitiminin de ABD'liler tarafından "hızlandırılmış kısa dönem kurslar" biçiminde verildiği anlaşıldı. PKK'ya verilen silahların arasında uçaksavarlar, Dockalar, Kalaşnikof, Zagros, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri yer aldığı anlaşıldı. Örgütün bölgeye yeni gelen veya kimliği bulunmadığını söyleyen sivillere, örgüte ait mühür basılmış kimlikler dağıttığı da öğrenildi. ABD'li yetkililer bu iddiaların tamamını yalanlamıştı.
* ABD'nin eğitim verdiği kampta PKK paçavraları ve teröristbaşı posterleri de açılıyor. ABD'nin eğittiği teröristler HAT ismiyle kendilerine sözde polis teşkilatı kurdu.
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