Yıldız futbolcu Galatasaray'da!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini açıkladı.
Sarı kırmızılı takım Rodrigues'e yıllık 1,5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu, PAOK'Tan 550 bin Euro kazanıyordu.
Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi içinse kulübü PAOK'A 3,5 milyon + sonraki satıştan pay verecek.
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