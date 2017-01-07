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Yıldız futbolcu Galatasaray'da!

Galatasaray, Yunanistan PAOK takımında forma giyen Garry Rodrigues transferini bitirdi.

Yıldız futbolcu Galatasarayda!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini açıkladı.

Sarı kırmızılı takım Rodrigues'e yıllık 1,5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu, PAOK'Tan 550 bin Euro kazanıyordu.

Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi içinse kulübü PAOK'A 3,5 milyon + sonraki satıştan pay verecek.

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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 14:24
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