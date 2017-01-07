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Yeme bizi Amerika

medyasında cemaatin resmi yemeği olan tanıtıldı.

Yeme bizi Amerika
Teröristbaşı 'deki ininde saklandı! ABD ise Gülen üzerinden bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Hatta bunun için 'nün mönüsü kullanıldı. New York Times'ta, Türkiye'de daha çok FETÖ'cülerin "resmi yemeği" olarak bilinen maklube hakkında tanıtım yazısı çıktı. Gazetenin "yiyecek" bölümünde, Francis Lam imzasıyla, Türkiye'de daha çok cemaatçilerin pişirdiği yemek olarak bilinen ""nin tanıtımı yapıldı. Haberde "Maklube görkemlidir" başlığı kullanıldı. Maklube'nin akşam yemeği için Ortadoğu'da yapılan bir kek olduğu vurgulandı. Haberde, Arapça olan kelimenin 'başaşağı' anlamına geldiği bilgisi yer aldı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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