Yeme bizi Amerika

Teröristbaşı ABD'deki ininde saklandı! ABD iseGülen üzerinden bir kezdaha Türkiye'yi hedef aldı. Hatta bunun için FETÖ'nün mönüsü kullanıldı. New YorkTimes'ta, Türkiye'de dahaçok FETÖ'cülerin "resmiyemeği" olarak bilinenmaklube hakkında tanıtımyazısı çıktı. Gazetenin "yiyecek" bölümünde, Francis Lam imzasıyla, Türkiye'de daha çok cemaatçilerin pişirdiği yemek olarak bilinen "maklube"nin tanıtımı yapıldı. Haberde "Maklube görkemlidir" başlığı kullanıldı. Maklube'nin akşam yemeği için Ortadoğu'da yapılan bir kek olduğu vurgulandı. Haberde, Arapça olankelimenin 'başaşağı' anlamınageldiği bilgisi yer aldı.
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