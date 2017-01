Vatan evlatlarına veda

terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi. On binlerce İzmirli'nin katıldığı törende binlerce Türk bayrağı dalgalandı. Türk bayrağına sarılı naaşlar, alkışlar eşliğinde tören alanına getirilirken Musa Can'ın yakınları fenalık geçirdi. Can'ın eşi Mecburiye, kızları Başak, Emine ve oğlu Emrah naaşa sarıldı. Musa Can'ın kızı Emine, "Baba seni böyle mi görecektim" dedi. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde de tören düzenlendi.. Şehidin yakınlarının yanı sıra törene katılan çok sayıda vatandaşın gözyaşı döktüğü görüldü. Şehit polisin eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını "Ağlama kızım dik durmalıyız" sözleriyle teselli etti. Eşinin tabutunu okşayarak "Allah senden razı olsun" dedi. Şehidin küçük kızı Nisa, tabutun başından bir süre ayrılmak istemedi. Yakınlarının yardımıyla kendilerine ayrılan bölüme geçen Sekin ailesinin, töreni bir süre el ele tutuşarak takip etti. Sağanak yağmura rağmen çok sayıda İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Cenaze aracının geçişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda vatandaşın da gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi. Kocaoğlu da, Sekin'in adının şehit düştüğü adliyenin yanındaki parka verileceğini ve heykelinin de dikileceğini söyledi.* Şehit polis Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, ağlayan kızlarına "Ağlamayın. Bugün dik durmalıyız" diyerek sarıldı.Cenazeye koşan on binlerce İzmirli, kalleş saldırıda hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için "O çok iyi yürekli bir insandı" notları paylaşıldı. Adliyede görevli Azeri bir tercüman ise kahraman polis Fethi Sekin'in kendi aracını çekip, park etmesine izin verdiğini ve ceza yememesi için boş makbuz kestiğini gözyaşları içinde anlattı.