Topuk golü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mucadele eden Siirt Hasbey Kadınlar Futbol Takımı'nda oynayan Zahide ve Emine Toprak kardeşler, hayallerinin peşinden koştu. Aralarında iki yaş fark olan kardeşlerden büyüğü takımın en çok gol atan oyuncusu, küçüğü ise sağ bekte takımın bel kemiği. Her ikisinin de ortak yanı, futbolu cok sevmek.



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Zahide Toprak (18), yaklaşık 3 yıldır profesyonel ligde top oynadığını soyledi. Toprak, "Futbola merakım mahallede cocukları izlemekle başladı. Erkekler top oynadığında futbol çok hoşuma gidiyordu, mahalle aralarında ben de oynamaya başladım. Benden sonra kız kardeşim de takıma geldi. Ailem sıkıntı yapmıyor, izin veriyor" dedi. Ablasıyla aynı takımda oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Toprak (16) ise "Hep erkekleri izliyordum. Ablam futbola başladığı zaman onun maclarını izlemeye başladım. Şu an ablamla aynı takımda oynuyorum. Futbolu hem geleceğim icin hem de bir hobi olarak yapıyorum" diye konuştu.