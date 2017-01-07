Topuk golü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mucadele eden Siirt Hasbey Kadınlar Futbol Takımı'nda oynayan Zahide ve Emine Toprak kardeşler, hayallerinin peşinden koştu. Aralarında ikiyaş fark olan kardeşlerden büyüğü takımınen çok gol atan oyuncusu, küçüğüise sağ bekte takımın bel kemiği. Her ikisinin de ortak yanı, futbolu cok sevmek.
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Zahide Toprak (18), yaklaşık 3 yıldır profesyonel ligde top oynadığını soyledi. Toprak, "Futbola merakım mahallede cocukları izlemekle başladı. Erkeklertop oynadığında futbol çok hoşumagidiyordu, mahalle aralarında ben deoynamaya başladım. Benden sonra kızkardeşim de takıma geldi. Ailem sıkıntıyapmıyor, izin veriyor" dedi. Ablasıyla aynı takımda oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Toprak (16) ise "Hep erkekleri izliyordum. Ablam futbola başladığı zaman onun maclarını izlemeye başladım. Şu an ablamla aynı takımda oynuyorum. Futbolu hem geleceğim icin hem de bir hobi olarak yapıyorum" diye konuştu.
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